On sait que des autorisations sont données à des bateaux coréens, espagnols, russes et aujourd’hui chinois pour des espèces, sans respect des conditions de repos et de reproduction. Les ressources halieutiques sont pillées et même le yaboye, source de protéines des familles modestes, n’est pas épargné. Le yaboye est exporté pour servir d’aliments au saumon européen.

La raréfaction du poisson exacerbe la concurrence entre pêcheurs, c’est la faute à Macky Sall et ses ministres chargés de la pêche.

Le drame de Kayar ne doit plus se reproduire. Les acteurs patriotes responsables doivent prendre le problème à bras le corps, organiser les pêcheurs et mettre l’Etat devant ses responsabilités dans la surveillance.