Affrontements à Cayar : L’Etat va procéder à l’indemnisation des ayants droit

Après les scènes de violence à Cayar entre deux communautés de pêcheurs, qui ont provoqué la mort d’un jeune garçon et la destruction de matériels et de maisons, l’Etat a décidé de tirer cette affaire au clair et de procéder à l’indemnisation des ayants droit. Le Président Macky Sall a donné des instructions aux ministres de la Pêche et du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale de mettre en place une commission et d’évaluer les dommages en vue de leur réparation en collaboration avec la mairie et le Préfet, rapporte Le Quotidien.

Vu la situation, le ministre des Pêches a promis de faire une déclaration dans les prochains jours au nom du gouvernement sur cette question. Pour sortir ce secteur des eaux troubles.