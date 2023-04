Mountaga Sy vante les réalisations de Macky dans le pétrole et le gaz

Le Président a fait de grandes réalisations avec son crédit personnel et sa rigueur et non avec le pétrole du Sénégal ni le gaz, selon le Dg du Pad. Mountaga Sy reste convaincu que le Sénégal de notre rêve se fera grâce à l’apport du pétrole et du gaz en décembre 2023.

«Le Sénégal des résultats de ce soir, le Président ne l’a pas construit avec le pétrole du Sénégal ni le gaz, mais avec son crédit personnel et sa rigueur.» C’est la conviction et la déclaration du Directeur général du Port de Dakar (Pad), Mountaga Sy. M. Sy décryptait, avec d’autres intervenants, le message à la Nation du chef de l’Etat, Macky Sall, dans une émission à la télévision. Mountaga Sy est convaincu que le Sénégal de notre rêve se fera parce qu’il y aura le pétrole et le gaz en décembre 2023.

Mais déjà, l’ancien Dg de l’Apix a établi les performances déjà accomplies dans le pays, avant même que le Sénégal ait pu appuyer son économie sur les retombées du pétrole, qui ne pourront être disponibles qu’à la fin de 2023. Pour lui, l’exploitation commerciale du Brt et celle du Ter constituent le changement d’échelle dans l’interopérabilité. Le Dg du Pad s’explique : «Le Brt réduit le temps de trajet de moitié. Pour faire Dakar-Guédiawaye, avant c’étaient 90 minutes. Désormais, ce sera 45 minutes. Pour faire Dakar-Rufisque, avant il fallait 4 heures, aujourd’hui c’est en 32 minutes avec le Ter. C’est le changement de paradigme.» Par ailleurs, Macky Sall a connecté l’ensemble des corridors routiers et aériens.

Pour ce qui est de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, Mountaga Sy indique que le président de la République a permis de former 78 ingénieurs dans le pétrole et le gaz. «Le Président a fait toutes ces réalisations sur 11 ans, consacrant le Sénégal comme la Nation qui aura la croissance la plus régulière de la dernière décennie au monde. Macky Sall a consacré tout cela sur son crédit personnel», loue Mountaga Sy.

Il est revenu sur les grandes plateformes pétrolières et gazières qui vont apporter une transformation structurelle de l’économie du pays et dont l’une est à 78, 2% de taux d’exécution, l’autre a dépassé les 80%. «Tout cela c’est parce que le Président a orchestré de manière intelligente, avec un ordonnancement pour faire porter au Port autonome de Dakar (Pad) l’ensemble des matériaux qui devront servir la construction des plateformes pétrolières», estime le Dg du Pad.

Pour ce faire, Macky Sall a impliqué le secteur privé qui a servi de support logistique aux plateformes pétrolières. Cependant, souligne-t-il, l'on n'est plus dans l'ère du Port de Dakar. En effet, les travaux du port de Ndayane ont démarré. Par ailleurs, le gouvernement est en train de finaliser le port de Dakar-Sendou, alors que sont adossés au Port de Dakar, les ports de Ziguinchor, de Kaolack et de Saint-Louis. «Le port de Ziguinchor va polariser les opportunités économiques de ce terroir, celui de Kaolack va faire pareil», dit-il.