Africa Evidence Leadership Award : Le Sénégalais Madiagne Diallo décroche le prix !

Ce mercredi 04 Novembre 2020, a été connu, à Nairobi, le Lauréat de 2020 qui est le sénégalais, Professeur Madiagne DIALLO.

Mathématicien et Informaticien au parcours très atypique, Prof. Madiagne Diallo, 48 ans, est titulaire d’un Doctorat en Informatique de Décision appliquée aux Télécoms, d’un Post-Doctorat en Planification des Transports et d’un 2ème Post-Doctorat en Optimisation des Investissements en Télécoms, d’un Master en Optimisation et Statistiques et d’un Bachelor en Mathématiques appliquées.

Spécialiste de l’Optimisation et de la Recherche Opérationnelle, après avoir été primé plusieurs fois dans la Recherche Scientifique, dans le monde, il s’est retourné dans le Conseil Scientifique aux Gouvernements et la Diplomatie Scientifique.

Comptabilisant 13 ans d’expérience dans l’encadrement et le conseil de hautes autorités étatiques dont le Président SEM Lula du Brésil et le Président SEM Abdoulaye Wade du Sénégal. Il a été le Superviseur technique de la révision du Plan Directeur de la ville de Rio de Janeiro au Brésil pour la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques Mondiaux de 2016. Le succès de cette révision lui a valu, en 2010, le titre de Citoyen d’Honneur de l’Etat de Rio de Janeiro, décerné par l’Assemblée législative.

Ayant rapidement identifié la faiblesse de la prise en compte des connaissances techniques et scientifiques pour la définition, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques par les décideurs étatiques, afin d’aider les pays africains à mieux se doter des connaissances pratiques développées par leurs scientifiques locaux, et à travers le benchmarking mondial, le Professeur Madiagne DIALLO a décidé de concentrer son énergie sur la promotion de cadres d’échanges regroupant décideurs publics, diplomates, scientifiques, membres de sociétés du savoir, société civile, religieux et hommes de culture pour discuter de la complexité des problèmes dont font face les décideurs publics et de l’apport de la diplomatie scientifique et du conseil scientifique pour le développement des pays africains.

Professeur Madiagne DIALLO a été désigné Président du Comité de pilotage francophone pour la promotion du conseil scientifique auprès des gouvernements, par le Réseau International pour le Conseil Scientifique aux Gouvernements (INGSA).

Dans sa carrière, on note qu’il le présent Directeur de l’Animation Scientifique du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, ancien Secrétaire Général adjoint et ancien Directeur de la Planification et des Etudes dans la même institution. Il a aussi été ancien Consul Général du Sénégal à Sao Paulo, Brésil, ancien Ministre Conseiller en charge de la Coopération Sud-Sud sous SEM Abdoulaye WADE, mais aussi ancien Assesseur technique au Conseil de Développement Economique et Social à la Présidence de la République Fédérative du Brésil.

Polyglotte, il parle l’anglais, le portugais, l’espagnol et l’allemand, en dehors d’avoir co-écrit 3 livres et plus de 50 publications dans des revues internationales à comité de lecture.