Le GP renouvèle son engagement au côté de Malick Gakou….

Nous, députés du peuple sénégalais, membres du Grand Parti, avons rencontré le Président Malick GAKOU ce 05 novembre 2020.

Après de larges échanges sur la situation nationale et la vie du parti, nous lui avons renouvelé totale et entière dans sa mission de conduire et d‘orienter le GP dans la perspective de réunir les conditions pour un meilleur devenir de la Nation sénégalaise. Aussi, nous nous engageons résolument aux côtés de tous les militants du parti à ne ménager aucun effort pour le triomphe des valeurs cardinales de notre projet de société pour le Sénégal. Pour ce faire, l‘unité du parti derrière le Président Malick Gakou devra être le socle sur lequel devra reposer notre ambition de conquérir le pouvoir et de défendre les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Enfin, nous faisons siennes les recommandations du Bureau Politique du 26 octobre 2020 qui « donne mandat au Président Malick GAKOU de prendre toutes les initiatives et orientations, avec les forces vives de la Nation, pour le renforcement de la démocratie tout en préservant notre pays de toutes les menaces et de tous les périls liés aux conséquences de la pandémie qui ont impacté négativement notre économie, le bien–être social de nos populations et de renforcer notre cohésion nationale.» Vive le Grand Parti ! Vive le Sénégal !

Fait à Dakar le 05/11/2020

Ont signé :

Honorables députés

Aïssatou Sabara

Malick Guèye

Aminata kanté

