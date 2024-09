Agression aux HLM : Deux (2) personnes arrêtées

La police était sur leur trace, après leur agression spectaculaire aux HLM. Deux (2) d’entre eux, sont finalement arrêtés. En effet, les malfrats qui faisaient déjà la bamboula avec leur butin, ont été filés nuitamment jusqu’aux Almadies, le 9 septembre dernier. Dans ce quartier soft du Dakar by night, les deux suspects qui ignoraient qu’ils étaient dans le viseur des enquêteurs de la Sûreté Urbaine (SU), vont s’inviter dans une boîte de nuit très connue de la Jet-Set dakaroise. Ils y seront rejoints par des éléments du dispositif d’interpellation qui passent à l’action vers 5 heures du matin. Les deux suspects seront proprement cueillis.

Embarqués dans la fourgonnette de la police, les deux mis en cause sont acheminés dans les locaux de la SU pour continuation d’enquête. Mis devant les faits de leur arrestation, les deux suspects, identifiés sous les noms de W. S. et M. N., vont, dans un premier temps, nier toute participation au hold-up des HLM 6. Il leur est alors opposé les images de la vidéo surveillance. D’ailleurs, l’un d’eux y est clairement identifié.

Poursuivant leurs investigations, les limiers procèdent à la perquisition des domiciles des mis en cause. L’exercice a conduit à la découverte du scooter utilisé par ce duo. Ce n’est pas tout, les limiers fouineurs mettent aussi la main sur les habits que les deux mis en cause portaient le jour de l’agression. W. S. et M. N. ont ⁠ainsi été placés en garde à vue, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’armes blanches et pompes asphyxiantes et de moyen roulant.

Ils devraient être déférés lundi au parquet du tribunal de grande instance de Dakar. D’après des informations de L’Observateur, l’enquête toujours pendante a également permis l’identification des autres membres de la bande en cavale. Leur arrestation ne devrait pas tarder.