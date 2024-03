Agression de MNF : la FGTS/B de Mballo Dia Thiam manifeste sa compassion

Communiqué de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal /B (FGTS/B) du 1er mars 2024

L’attaque brutale et sauvage dont Mme Maimouna Ndour Faye (MNF), directrice de la 7Tv est victime dans la matinée du 1er mars 2024 constitue un précédent dangereux pour l’exercice de la profession de journaliste et une preuve de la tentative de musèlement de la presse par l’intimidation.

La FGTS/B, fidèle à sa tradition de défense et de protection des travailleurs, condamne avec la dernière énergie ce qu’elle ne considère ni plus ni moins qu’une tentative de meurtre contre une brave self made woman, surtout en ce mois dédié à la femme.

La FGTS/B manifeste sa compassion à MNF et à toute la famille de la presse et invite les autorités à plus de vigilance en espérant que l’auteur de cette ignominie sera retrouvé et condamné à la mesure de son crime.

Dakar le 1er mars 2024.

Le Secrétaire général

Mballo Dia Thiam