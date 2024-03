La communauté Mouride en deuil ! Serigne Babacar Mbow n’est plus. Originaire du Baol, plus précisément du village de Ndem dans la commune de Ngogom, Serigne Babacar Mbow était un homme d’une grande spiritualité et d’une profonde intelligence. Il était également un homme engagé dans le monde intellectuel, ayant écrit cinq ouvrages sur des sujets spirituels tels que « Mohamed : le soleil de l’existence » ou « La voie Baye-Fall ou La Lumière du Dedans ». Sa vie, selon 7info, était un exemple de la liaison entre la recherche spirituelle et l’intellectualisme.

Serigne Babacar Mbow était une incarnation des enseignements de Cheikh Ibrahima Fall, une personnification de toutes les théories Baye Fall. Un intellectuel reconnu qui a préféré le khidma à la bureaucratie. Quelqu’un qui a compris très tôt qu’il fallait plus que les mots pour éradiquer les maux. près avoir fait de Ndem une oasis dans le désert de l’ignorance et de l’inactivité, le marabout était en train de redorer Mbacké Kadior du blason de prestige qu’il mérite sous la gouverne du khalif général des Baye Fall.

Serigne Babacar Mbow était le guide spirituel de disciples d’origines différentes et était très impliqué dans des activités humanitaires. Il était le président de l’ONG des Villageois de Ndem, une organisation engagée dans le commerce équitable et le développement socio-économique de la région.