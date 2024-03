Agression de MNF : le plaidoyer de Cissé Kane Ndao

Le Plaidoyer de Cissé Kane Ndao, président du parti Alliance Démocratique pour la République (ADER) après l’agression sauvage de de la journaliste Maïmouna Ndour Faye (MNF).

Maïmouna Ndour Faye…un martyr de la liberté d’informer

« Les places les plus sombres de l’enfer sont réservées à ceux qui gardent leur neutralité en temps de crise morale » disait bien fort à propos Dante Alighieri.

Tout citoyen épris de paix ne peut aujourd’hui rester insensible face au délitement de nos valeurs morales et le basculement inexorable de notre pays vers le chaos.

La violence s’est installée dans nos mœurs et désormais elle s’est imposée comme unique forme d’expression consacrant le leadership d’une certaine frange des acteurs politiques dont elle est devenue le credo.

Ne nous étonnons donc pas qu’elle censure dorénavant la liberté d’expression.

Pour ce, ce ne sont plus seulement les acteurs politiques qui en sont les victimes.

Il faut désormais fermer la bouche des journalistes et acteurs des médias qui informent juste et vrai, et donnent la parole à tout le monde, dans un respect équitable de la diversité des opinions, conformément au droit à l’information des citoyens sénégalais.

En frappant une dame, en tentant d’attenter à la vie d’une journaliste, en poignardant une citoyenne sénégalaise, les sicaires et leurs commanditaires de l’attentat contre Maïmouna NDOUR FAYE ont agressé chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais. Ils ont outragé chaque femme, fille et mère sénégalaise. Ils ont planté leurs couteaux dans les flancs fragiles de notre démocratie affaiblie par l’intolérance, la propagande mensongère, ils ont balafré profondément notre voile de tolérance e et ils ont violé nos vertus traditionnelles de dialogue longtemps célébrées comme la base de notre stabilité sociale et de notre démocratie apaisée.

La tentative d’assassinat de Maïmouna NDOUR FAYE sonne le glas d’une époque désormais révolue, et elle marque le basculement dans le monde de l’anomie.

Nous sommes à l’aube d’un jour nouveau qui n’augure rien de bon pour le Sénégal.

Paul Valery disait que « le mensonge et la crédulité s’accouplent et engendrent l’opinion ».

Ajoutons-y la violence, et nous sommes en plein dans le fascisme. Et, justement, c’est ce fascisme qui est au chevet de notre démocratie malade. Et pour rester dans la paraphrase, ce n’est pas parce qu’elle nous veut du bien.

Maïmouna NDOUR FAYE a payé dans sa chair et par son sang le prix du courage d’informer juste et vrai.

Les couteaux qui ont déchiré sa chair ont frappé notre démocratie au cœur.

Peuple du Sénégal, il est temps de dire non !

Courage Maïmouna !

Cissé Kane NDAO

Président ADER