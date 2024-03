Agression de MNF : le communiqué du Front démocratique pour une élection inclusive

Communiqué de presse du Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI)

Nous avons appris tôt ce matin, avec consternation, l’agression au couteau de Madame Maïmouna Ndour Faye, Directrice de la Station télé 7TV. Cet acte d’une barbarie inouïe et sans précédent a eu lieu, selon les informations relayées par la presse, alors qu’elle rentrait d’une journée de travail.

Madame Faye, journaliste de profession, a réussi, faut-il le reconnaître, par son talent et son amour pour son métier, à s’imposer dans le paysage médiatique sénégalais.

Le Front Démocratique pour une Election Inclusive considère cette atteinte à l’intégrité physique de cette brave dame, comme un acte d’une grande lâcheté contre la profession de journaliste, contre la femme, contre les travailleurs, contre les libertés fondamentales et contre notre fragile Démocratie.

Le Front exprime à Madame Maïmouna Ndour Faye, sa famille, sa corporation et ses amis (es) proches, toute sa compassion et sa solidarité et Invite l’Etat à redoubler d’effort dans sa mission de préservation de l’intégrité des personnes et des biens.

Les actes similaires à cet événement sont malheureusement de plus en plus courants dans notre cher pays. Elles sont le fruit de l’usage systématique de la violence verbale et physique dans nos rapport sociaux, particulièrement dans le cadre de nos antagonismes politiques. En effet, on observe depuis quelques années sur le champ politique des pratiques déshumanisant nos rapports sociaux et cherchant à installer la peur par la stratégie de la terreur. De telles pratiques n’ont absolument rien à faire dans le champ politique sénégalais. Parce que justement la Démocratie ne s’accommode pas de la violence d’où qu’elle vienne.

Le Front invite l’Etat, les femmes, les hommes politiques, Les femmes et les hommes de médias, la société civile à s’engager dans la voix de la paix, de l’apaisement des cœurs et de réconciliation nationale pour éradiquer la violence sous toutes ses formes et ramener la sérénité dans nos vies quotidiennes et dans l’espace public. Et cela ne serait pas possible sans la justice.

Nous espérons que les coupables de cette attaque ignoble seront retrouvés sans délais et traduits en justice pour subir les rigueurs de la loi.

Solidarité et compassion pour Maïmouna, sa famille et à toute la profession

Dakar le 1er mars 2024

Le Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI)