Agropole Sud : Des unités de transformation à l’école de l’hygiène et de la qualité

Pour accroitre la productivité des unités de transformation des produits locaux et rendre plus compétitifs leurs produits, certaines d’entre elles basées dans le département de Bignona bénéficient de l’accompagnement du projet agropole sud en collaboration avec l’ITA. Un travail de cartographie a permis de sérier ces structures selon les spécificités de chacune d’entre elles et de répertorier les manquements qui ne favorisent pas leur compétitivité avec d’autres produits venant d’ailleurs.

Une série d’interventions a été retenue dans le cadre de la convention qui lie le projet AGROPOLE sud et l’ITA (Institut de Technologie Alimentaire). Cette fois, six unités de transformation ont été renforcées en Hygiène et qualité. Une fois cela fait, les unités pourront produire à grande échelle en alliant quantité et qualité avec une conservation à longue durée sans risque. Pour cela, ces unités peuvent compter sur un accompagnement institutionnel mais aussi sur le concours techniques de structures comme l’ITA. Et à partir de ce moment, les unités bénéficiaires de cet accompagnement devront pouvoir faire plus que ce qu’elles faisaient avant sans risque de grande pertes car la qualité requise y sera pour aller à l’assaut de n’importe quel marché d’ici et d’ailleurs

L.BADIANE pour Xibaaru