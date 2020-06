Ahmed Khalifa Niasse : « C’est grave, Président…On nous a caché la mer »

C’est vrai, comme le dit l’adage arabe, l’erreur d’un génie se multiplie par mille. Si votre entourage, en plus de vous cacher la réalité, vous cache vos erreurs deviennent la résultante d’un jeu de cache cache.

Promenez vous du coté du terrain que vous avez possédé aux Almadies. Là les riches ont édifié de gros bâtiments qui cachent la mer.

Alors que vous ne souhaitez pas pour moi qui pense vous connaître être pour l’histoire celui qui aura caché la vérité aux Sénégalais.

Lamine Gueye avait dit qu’on n’arrête pas la mer avec ses bras. Mais voici qu’ils nous l’ont enlevée, ces riches, cupides et insolents. Au point qu’ils sont tout désignés si, comme personne ne le souhaite, un tsunami passait par là. A moins que vous ne l’ayez précédé pour nous rendre la mer. Laquelle est bien présente dans un passage à relire.

UNISSONS la MER et les SOURCES.

Les riches se sont arrogés la MER et les SOURCES.

Dr Ahmed Khalifa Niasse