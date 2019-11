Ahmed Khalifa Niasse, chef religieux et président et fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP), était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Il s’est prononcé sur le « troisième mandat » de Macky qui fait polémique en ce moment : « Sur le troisième mandat du président Macky Sall ? Ce n’est pas nouveau car j’en ai déjà parlé depuis janvier. Je lui ai dit tout dépendra de lui et de son bilan lorsqu’il était venu présenter ses condoléances lors du décès de Sidy Lamine Niasse. Le peuple est souverain. Les manifestations font légion et ne constituent pas un baromètre. Le président ne s’est toujours pas prononcé sur le troisième mandat. C’est normal de nommer et de dégommer qui il veut. C’est son pouvoir.