Ahmed Khalifa Niasse, chef religieux de Léona Niassène de Kaolack, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Il a dénoncé la collecte de fonds ayant permis la libération du prêcheur Taïb Socé : « Les prêcheurs sont impolis et ne connaissent rien. Je n’ai pas de problème personnel avec Taib Socé. Mais sur son affaire, le Tribunal a déjà donné un jugement qui l’a condamné. Il a été condamné et je ne suis pas d’accord sur ceux qui soutiennent qu’il a été offensé. L’argent de sa caution de 100 millions a des soupçons de blanchissement d’argent. Même la télévision qui a organisé le téléthon a une part de responsabilité. Les condamnés ne doivent pas bénéficier de pitié. Les donateurs font partie de la pègre car on ne doit pas compter autant d’argent sur un plateau de télévision. La Centif et la Banque centrale doivent s’auto saisir. »