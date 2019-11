Ahmed Khalifa Niasse, chef religieux et président et fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP), était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Il fait les éloges de Khalifa Sall : « Je n’ai pas de compromis personnel avec Khalifa Sall. Il est venu présenter ses condoléances lors du décès de ma femme et de mon frère. Je retiens qu’il fait partie de l’avenir politique du Sénégal avec Karim Wade et autres. Le parti socialiste a intérêt de s’unir car c’est un grand parti »