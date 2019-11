Ahmed Khalifa Niasse : « entre Macky et Wade, ça sent le…deal »

Ahmed Khalifa Niasse, chef religieux et président et fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP), était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Le marabout politicien voit dans la réconciliation Wade-Macky, un deal qui ne dit pas son nom : « La paix entre Wade et Macky a des soubassements de deal. Je porte Karim Wade dans mon cœur et j’ai les mêmes sentiments que son père car il est toujours un ami de mon fils. Je peux revendiquer la paix entre les deux présidents et cela doit inspirer tout le monde. »