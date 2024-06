AIBD : Le Directeur renonce à une partie de sa dotation en carburant

Cheikh Bamba Dièye, qui devrait recevoir 1000 litres de dotation mensuelle, reçoit désormais 500 litres. Le nouveau DG de l’AIBD a déclaré que cette décision s’inscrit dans une volonté de réduire les dépenses non essentielles et de réaffecter les ressources à des domaines plus critiques pour l’aéroport et le pays.

« Il est impératif, dans le contexte économique actuel, de montrer l’exemple en matière de gestion des ressources. Renoncer à une partie de la dotation en carburant est un premier pas symbolique mais significatif vers une gestion plus responsable et éthique de notre institution, » a affirmé Cheikh Bamba Dièye sur Senego.

La réduction de la dotation en carburant permettra de réaliser des économies substantielles, qui pourront être réinvesties dans des projets prioritaires pour l’aéroport, tels que l’amélioration des infrastructures et des services.

La décision de Cheikh Bamba Dièye a été bien accueillie par les employés de l’AIBD ainsi que par les observateurs du secteur. Elle est perçue comme une étape positive vers une gouvernance plus efficiente et une meilleure utilisation des fonds publics.