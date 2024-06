Sidy Braham Dieng : «La crise structurelle de notre justice provient de…»

La justice est consubstantielle à la civilisation. De ce point vue, le droit régente la société susceptible,à dessein,d’être engluée dans la supercherie des conservatismes. La crise systémique de l’économie induit un narratif de déni mortifère du droit comme substrat de la démocratie. La société, angoissée par la désespérance sociale, beigne dans l’illusion du refus de l’autorité dépositaire de la sagesse des lois.

Devant la désaffection vis à vis de la justice,la sanction et la punition, qui sont les caractéristiques emblématiques de la justice, deviennent désuètes et anachroniques. La récurrence de l’instrumentation politique de la justice est symptomatique d’une régression démocratique. Engager une réforme exclusive et excluante de la justice consacre une vision manichéenne et totalisante du monde.

La France de Mitterrand , clivée par les idéologies politiques ,a su moderniser et reformer la justice en l’adaptant au temps qui change: l’abolition de la peine de mort est considérée comme une évolution notable. La pédagogie humaniste d’une justice équitable doit s’ approprier le pardon comme un vecteur de régénération morale de la société. Le binôme juridisme et judiciarisation relégue la justice dans l’immobilisme, lorsque des organisations politiques instrumentalisent les textes en vue de perpétuer une emprise sur le Pouvoir politique.

La crise structurelle de notre justice provient du délitement de l’État, discrédité par le populisme ambiant: les droits inaliénables de la personne sont bafoués par l’incurie et l’arrogance des politiques. Une commission Vérité et Justice, pratiquée dans la société post- apartheid , est inspirante pour le Sénégal dans sa quête de remembrer sa justice.Les assises de la justice sont plombées par une inclusivité sélective.

La présence médiatique de Clédor Séne dépouille l’éthique de sa puissance comme sève nourricière de la société.Comment peut-on effacer l’iconographie de maître Babacar Séye dans la mémoire collective sénégalaise ?

Les condamnations pour crimes abjects resteront immuables et imprescriptibles dans les annales de la communauté citoyenne malgré l’oubli terrifiant de la de la démagogie ambiante.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas