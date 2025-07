Soprim : Un célèbre marabout accusé d’abus sexuels sur ses talibés

S. I. Touré, célèbre guide religieux domicilié à Soprim, est porté disparu. Jeudi 3 juin, il avait demandé à son chauffeur de le conduire dans ses champs, à Noflaye. Il était accompagné de certains de ses disciples. Vers 3 heures du matin, il informe ces derniers, réunis autour du thé, qu’il partait faire un tour. Il ne reviendra pas.

Partis à sa recherche le lendemain à l’aube, les disciples tombent sur les chaussures du marabout et un mystérieux message en wolof dans lequel leur guide leur fait ses adieux. Les talibés remarquent plus tard que le religieux avait laissé ses deux téléphones dans sa chambre.

La disparition de S. I. Touré est survenue quelques jours après sa convocation par la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, d’après le récit de L’Observateur, qui retrace cette rocambolesque histoire dans son édition de ce lundi. Le marabout est sous le coup de deux plaintes, d’après le quotidien du Groupe futurs médias : la première, déposée à la brigade des mœurs de la SU, remonte à près de deux mois; la seconde a atterri au parquet du tribunal de Dakar, le 2 juin.

Le journal précise que les plaignants forment le «Collectif des victimes identifiées du marabout S. I. Touré». Celui-ci accuse le marabout d’avoir abusé sexuellement de plusieurs de ses talibés. La même source souligne que plusieurs générations de disciples sont concernées, précisant que certaines victimes sont devenues des adultes.

S. I. Touré avait d’abord reçu une convocation du commissariat des Parcelles Assainies, actionné par le procureur. Mais il répondra à celle, envoyée plus tard, de la brigade des mœurs de la SU. Il sera «auditionné puis remis en liberté avec obligation de répondre à toute convocation ultérieure», rapporte L’Observateur.

«Parallèlement, poursuit le journal, les enquêteurs envoient quatre des cinq plaignants qui se sont manifestés à l’Hôpital Principal pour des examens. Le rapport médical est sans appel, d’après la même source : «L’ensemble des patients examinés ont subi des pénétrations anales». Et ils étaient tous mineurs au moment des faits présumés, mentionne le quotidien d’information.

Aussitôt après, les enquêteurs émettent une opposition de sortie du territoire contre le marabout et le convoque pour lui faire passer les mêmes examens médicaux que ses disciples accusateurs. Et pour cause. «Toutes les victimes présumées ont déclaré que leur ‘bourreau’ les contraignait à adopter tour à tour des rôles passifs et actifs lors des rapports sexuels contre-nature», rapporte L’Observateur. Qui informe que c’est après avoir été convoqué pour une nouvelle audition et les examens médicaux que le S. I. Touré a organisé son injoignabilité puis sa disparition. Il est activement recherché par la police.

