Attaquée par Aissata Tall Sall…Lamine Sega Sy défend Cheikh Diba

Lors de la session plénière de l’ assemblée nationale Aissata Tall Sall s’est négativement distinguée par une intervention qui a attiré non pas par sa pertinence mais surtout par sa vacuité et par sa faible teneur car dépourvue de toute substance qui doit sous tendre une analyse objective des règles et régies financières. Honorable Aissata depuis que tu as perdu ton courage ,ta dignité ,ton sens de l’ honneur pour ne plus OSER faire face à l’ exilé de Marrakech ( Macky Sall), tu es devenue superficielle et aérienne au point de t’emmêler les pinceaux sur les niveaux de responsabilité des uns et des autres dans l’administration.

Honorable Aissatou cet homme que tu as voulu maladroitement tremper dans la tricherie et la falsification opérée par le gouvernement dans lequel tu as siègé pendant six ans est un homme du sérail qui s’est toujours distingué par sa probité morale et intellectuelle mais surtout par sa maitrise des règles de haute finance et ses passages dans les hautes sphères étatiques et des institutions du bretton Woods l’attestent à suffisance.

Serigne Baye Cheikh Diba comme on aime l’appeler dans le cercle familial est un homme qui n’a jamais manquer les rendez-vous importants mais aussi qui ne s’est jamais abstenu quand les intérêts du Sénégal étaient en jeu ou étaient menacés, En effet il a toujours su apporter sa touche experte et sa vista ingénieuse quand il s’est agi de dresser des plans et politiques d’ assainissement de nos finances publiques.

Honorable Aissata faut il te le rappeler encore Cheikh Diba sera toujours là puisqu’il a été toujours là dans les moments cruciaux de la vie économique et financière du Sénégal.

Lamine Sega Sy

président du mouvement Sénégal en Marche

Membre de la conférence des leaders Diomaye président

Conseiller municipal à mbacke