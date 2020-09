Aïda Diallo et Cie déclarées Persona non Grata à Ngabou !

C’est Serigne Modou Lo Ngabou, Président du Dahira Khitmatoul Khadim qui a donné l’information lors d’un point de presse tenu chez lui. Il s’agit tout simplement d’annoncer que Aida Diallo épouse de Serigne Bethio Thioune guide moral des Thiantakounes et compagnie n’ont pas le droit d’organiser des manifestations lors du Magal de Touba au domicile de Cheikh Bethio cette année.

Et Serigne Modou de rappeler que la confrérie Mouride a comme doctrine le respect des recommandations du Khalife en exécutant ses directives et laisser de côté ses interdits. Et depuis le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Bethio Thioune, c’est son fils Serigne Saliou Thioune qui est désigné comme successeur légitime une pratique depuis que le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba est rappelé à Dieu et que c’est Serigne Mouhamadou Moustapha qui l’avait succédé au Khalifat. Et depuis ce jour, Serigne Saliou Thioune fils aîné du Cheikh est désigné héritier légitime et continue de donner corps au Ndigueul du Khalife Général des Mourides.

En terme clair, Aida Diallo qui a déjà annoncé les couleurs pour cette année en convoyant des centaines de bœufs pour les besoins du Magal et des citernes d’eau, est interdit de toute manifestation.

Le responsable de la sécurité de Touba qui estime que Ngabou est un quartier périphérique de Touba n’abritera plus une manifestation à l’occasion du Magal où le fondateur du mouridisme avait recommandé la lecture du Saint Coran, des khassaides et le fait d’offrir des mets copieux aux talibés et pèlerins.

En tout état de, cause, les talibés restent attentifs au fait que si oui ou non, l’ex épouse de Cheikh Bethio va respecter les décisions cautionnés par le Khalife Général des Mourides.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

Le marabout d’argumenter que cette décision est sortie après son entretien téléphonique avec le porte-parole du Khalife et Serigne Cheikh Mbacké, Khalife de Serigne Saliou Mbacke. Il est interdit à Aida Diallo et ses talibés tout rassemblement dans la zone de Ngabou comme se fût le cas l’année dernière lors du Magal.