Me Madické Niang honoré par le Khalife général des Mourides

Maître Madické Niang, a été encore une fois été honoré par le Khalife Général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui l’a choisi comme faisant partie de la délégation restreinte qui s’est rendue à Tivaouane pour remettre sa contribution à hauteur de 100 millions de francs CFA, à Serigne Babacar Sy Mansour, pour l’achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane.

Selon nos confrères de L’Observateur dans leur édition de ce 23 septembre 2020, Maître Madické faisait partie de la délégation en compagnie de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife Général des mourides, Serigne Abdou Mbacké Gaindé Fatma président de la commission communication du grand Magal de Touba, Serigne Modou Lô Ngabou, président de Safinatoul Aman entre autres.

L’avocat a ouvert la discussion en se disant : « réjoui de pouvoir participer à cette mission » qui est pour Serigne Mountakha : « un moyen de remplir sa mission de faire rayonner l’Islam »

À la suite de l’ex candidat aux présidentielles de 2019, Serigne Bassirou Abdou Khadre a pris sa suite pour rappeler de façon historique les liens baptismaux qui unissent Touba et Tivaouane depuis toujours. Transmettant par là même les prières de paix et de longévité du patriarche de Touba Serigne Mountakha Mbacké à Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife General des Tidjanes.

Juste après le porte-parole du Khalife General des Mourides, Serigne Babacar Sy Mansour, a pris la parole soulevant son émotion et prenant l’acte établi par le khalife général des mourides à sa juste valeur. Il a rappelé les liens solides et parentaux qui unissent les familles Mbacké et Sy ; avant d’adresser des prières à l’égard de Serigne Mountakha et à l’endroit de toute la délégation. Juste après ces échanges d’amabilité, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lui a remis l’argent avant de retourner à Touba avec la délégation rendre compte au Khalife Général des Mourides.

Le Khalife a prié pour toute la délégation avant de les remercier d’avoir rempli convenablement cette mission qui’il leur avait confié et qu’elle a réussie avec brio.

Mamadou Diop.