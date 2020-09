Guy Marius accuse : « Le CEMGA Birame Diop prépare un coup d’État militaire foncier »

Guy Marius Sagna revient à la charge. L’activiste, sur sa page Facebook, accuse le chef d’état-major général des armées (CEMGA) Birame Diop de préparer un coup d’État militaire foncier contre plus de 79 familles habitant depuis 40 ans au moins au quartier Terme Sud, à Ouakam.

Voici l’intégralité de son post sur le réseau social :

Un groupe de chefs militaires avec à leur tête le chef d’état-major général des armées (CEMGA) Birame Diop veut effectuer un coup d’État militaire. Ce coup d’État militaire est un coup d’État militaire foncier contre plus de 79 familles habitant depuis 40 ans au moins au quartier Terme Sud (Ouakam). Ces familles de militaires retraités, de militaires en activités, de veuves et orphelins de militaires sont menacées de déguerpissement par le CEMGA et sa bande de copains. Ils veulent accaparer les maisons où ces familles résident depuis des décennies alors que ces familles sont prioritaires sur tout autre citoyen. Même sur le CEMGA. Même sur le président de la république. C’est cela la lutte des classes dans l’armée.

Des chefs militaires qui cherchent à voler leurs frères d’armes ! À Kounoune, c’est Modou Mamoune Samb, à la tête de la SOCABEG qui brandit un titre foncier de 2017, sans localisation ni superficie pour déguerpir 150 familles qui y résident depuis 2012. À moins de transformer Kounoune et Terme Sud en cimetières, nous n’accepterons pas d’être déguerpis. Aujourd’hui plus que jamais, il nous faut:- unir toutes les victimes des politiques du président Macky Sall- faire face ensemble à cette vaste entreprise anti-sociale, antinationale, et antidémocratique.

Nous vaincrons!

Guy Marius Sagna