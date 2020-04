Aide Alimentaire d’urgence : L’Etat va prendre en charge 1.000.000 de ménages

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le Chef de l’Etat a, lors de son message à la

nation du 23 mars 2020, décidé d’apporter l’assistance et l’appui nécessaires aux personnes

et ménages vulnérables, pour atténuer les impacts de la pandémie sur les populations.

Le Ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale

(MDCEST), à travers le Commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA), va procéder à l’achat

de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence (riz, sucre, huile, savon, pâtes alimentaires, …),

destinés à 1.000.000 de ménages, soit 8.000.000 de Sénégalais ayant subi directement les

effets socio-économiques négatifs du COVID-19.

L’acquisition de ces denrées en procédure d’urgence se fera conformément à la

réglementation en vigueur, dans le strict respect des dispositions du décret 2020-781 du 11

mars 2020 portant dérogation du Code des Marchés publics.

Toutefois, les services de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) seront mis à

profit pour un meilleur encadrement dans la mise en œuvre des procédures.

Cette aide alimentaire d’urgence est destinée aux 588.045 ménages en situation de

vulnérabilité régulièrement enregistrés et consolidés dans le Registre national unique (RNU)

mis en place par l’Etat.

Parallèlement, 411.955 ménages parmi ceux qui n’ont pas de revenus fixes réguliers et

ceux dont les moyens de consommation, de nutrition et d’existence sont impactés du fait de

la pandémie seront recensés et sélectionnés suivant un processus de ciblage

communautaire sous la coordination et la supervision de l’Administration territoriale

(Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets) en relation avec les Maires et les forces de défense

et de sécurité. Il sera institué à l’échelle des Régions, Départements, Arrondissements,

quartiers ou villages, des comités qui seront chargés de l’identification, de la sélection et de

la validation des listes desdits bénéficiaires.

Les opérations de distribution vont démarrer sur l’ensemble du territoire national

incessamment.

Le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale

Mansour FAYE