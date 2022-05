Aïssata Tall Sall plaide pour l’Afrique…devant Guterres et Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall, vient de participer à New York à une réunion de haut niveau. Lors de cette réunion qui réunit les ‘’Grands’’, il était question d’évoquer évoquer les problèmes qui préoccupent le monde.

Assise sur le presidium de la salle 4, l’un des plus importantes aux côtés du Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et du Secretaire d’Etat américain Antony Blinken, Maître Aissata Tall Sall à pris la parole pour plaider au nom de l’Afrique puisque le chef de l’Etat Macky est Président en exercice de l’Union africaine

D’une voix calme, posée et assurée, elle a délivré son discours en évoquant les difficultés du moment, celles induites par la guerre en Ukraine, sans occulter celles anciennes, nées de toutes les injustices vécues par l’Afrique au plan alimentaire, sécuritaire, politique et climatique.

Si la guerre en Ukraine est venue aggraver la situation vécue par les peuples d’Afrique, il n’en reste pas moins que le problème et les difficultés sont anciennes. Et le Sénégal par sa voix offre ses solutions. Plus de solidarité mondiale par la mise à disposition des DTS au profit des pays en voie de développement, pour 100 Milliards US attendus, par une mise à disposition des stocks de céréales existants, par une baisse conséquente des prix suite à l’inflation générée par la guerre.

Cette réunion, à l’initiative du Secrétaire d’Etat Blinken est consacrée à trouver les solutions idoines et immédiates face à l’urgence alimentaire mais, surtout à apporter plus de sécurité dans l’approvisionnement de nos pays en céréales, en hydrocarbures et autres fertilisants. Une déclaration forte invitant la communauté internationale à se mobiliser pour cette juste cause a sanctionné les travaux de New York.

Le monde, mais surtout l’Afrique est en attente de résultats concrets qui seront un bon prélude au Sommet de l ‘UA sur la situation humanitaire en Afrique que va présider Macky Sall dans quelques jours à Malabo , en Guinée Équatoriale .