Aissata Tall Sall rassure : « Le Sénégal est un pays sûr »

Le Sénégal est « un pays sûr’’ et ’’déterminé » à assurer sa sécurité, a déclaré, mardi à Dakar, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall. « La chose que je peux vous dire, c’est que le Sénégal, sur le plan sécuritaire, est un pays sûr, un pays armé, un pays déterminé » à assurer sa sécurité, a-t-elle dit.

Elle s’entretenait avec des journalistes des médias du secteur public dans les locaux de l’Agence de presse sénégalaise (APS), en prélude au forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les 24 et 25 octobre prochains.

La ministre des Affaires étrangères rappelle que « la sécurité doit occuper une place à part » dans les actions de l’Etat et « surtout dans ses fonctions les plus régaliennes ». Selon Aïssata Tall Sall, il n’est pas besoin de « violer de secrets » ou de « tomber dans la violation de la confidentialité » pour savoir que les citoyens doivent faire confiance à l’Etat du Sénégal aussi bien à l’intérieur qu’en dehors.

Le Sénégal doit malgré tout « faire preuve encore de beaucoup plus de vigilance, de circonspection », a indiqué la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Aïssata Tall Sall en appelle à « la responsabilité collective et individuelle que nous devons avoir en protégeant notre pays, nos concitoyens et nous-mêmes » en matière de sécurité.

« L’Etat fait ce qu’il a à faire, il va continuer à faire ce qu’il a à faire, à nous également de prendre cette pleine mesure de notre responsabilité et de faire ce que nous avons à faire en matière de devoir, de surveillance et de vigilance par rapport à nous-mêmes’’, a-t-il conclu.

