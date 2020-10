AKF sur les prochaines locales : « Pour l’instant, je ne suis candidat à rien… »

Le ministre Abdou Karim Fofana (AKF) qui était l’invité de l’émission « Toute la Vérité » est interrogé sur les prochaines ambitions. Le patron de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique qui a laissé entendre que tout homme politique doit avoir des ambitions, se veut un militant discipliné qui suit les orientations de son parti: « Je suis un militant du parti présidentiel. Des gens me prêtent des ambitions… politiques pour ma localité et, c’est tout à fait normal. Mais ce que je dois dire que je respecte la discipline de parti. Je ne fais pas de déclaration à- tout-va. Tout ce que je fais, çà doit être dans le cadre de notre formation politique et, au premier chef, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Je ne suis pas le plus intelligent, le plus doué. Il y’a des jeunes de l’APR et / ou de notre coalition qui ont subi une bonne formation. Je le remercie d’avoir fixé son dévolu sur moi pour me confier ce département ministériel. Je tiens à le satisfaire dans toute la mesure de mes possibilités. Pour ces questions de candidats à un tel ou tel poste, je le laisserai à l’appréciation de mon parti », a répondu AKF.