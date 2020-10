Moise Rampino : « Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un immortel messager de Dieu »

‘’Chaque génération qui passe aura la certitude que je suis venu pour elle’’- Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

L’histoire générale nous enseigne que le Sénégal est l’un des rares pays Africains qui compte des symboles de lutte contre le colonialisme. Certains de nos guides religieux, à l’image du vénéré Cheikh El Hadji Omar Foutiyou Tall, avaient opté pour une lutte armée pour combattre les ennemis de l’islam afin de favoriser son implantation sur toute l’étendue de l’Afrique de l’ouest. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a obtenu du seigneur la mission de mener les colons Français à l’évidence en leur faisant savoir que le prophète Mouhamed est le dernier des messagers que le Tout Puisant avait envoyé sur terre.

Au prix de sa vie, il les eut combattus juste par la force des idées et du savoir. Ce qui lui eut valu une déportation au Gabon 07 années durant (1895-1902) et 04 ans d’exil en Mauritanie (1903-1907) avant de se faire assigner à résidence et surveiller par ces mêmes impérialistes. De par ses faits et gestes symboliques, à bien des égards, nous pouvons retenir que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, au-delà de son caractère spirituel, est le pionnier de la désobéissance civile en Afrique car il eut toujours refusé de se soumettre au diktat inique imposé par les colonialistes. D’ailleurs, à l’instar du prophète Insa ibn Mariama (PSL), il était prêt à donner de sa vie pour montrer à ceux qui doutaient de cette religion que l’islam est une voie salutaire pour entrer dans les bonnes grâces d’Allah le miséricordieux. C’est ce qui explique le fait qu’il soit adulé de génération en génération.

Il parait donc tout à fait normal de voir ces millions de disciples mourides, dénommés ‘’Baye-Fall’’, qui, en guise de reconnaissance des bienfaits reçus des mains de Cheikh Ahmadou Bamba, réduisent leur bien-être pour accroitre l’honneur de ses petits-fils qui le représentent présentement sur terre. L’histoire les ayant instruits, les Mbacké-Mbacké, du plus petit au plus grand, sont connus pour être des hommes de Dieu qui adoptent des comportements exemplaires. Ils sont pour l’essentiel tournés vers la lecture du Saint-coran et des Khassaides écrits par le saint homme et dédiés au prophète Mouhamed (PSL).

L’amour du saint-homme pour le prophète fut tellement grand qu’il n’hésitait point de dormir par terre laissant reposer le Saint coran sur son lit. Il n’hésitait point aussi de lui donner le nom de ses descendants. Parmi eux, nous pouvons nommer El Hadji Mouhamadou Fadal Mbacké qui fut également celui qui inaugura la grande mosquée de Touba le 07 juin 1963. Homme véridique, pieux et doté d’un savoir hors du commun, il est l’un des rares hommes de Dieu à avoir eu le don de pouvoir ressusciter une personne déjà décédée. L’histoire retiendra qu’il fut celui qui avait ramené sur terre Cheikh Issa Diéne après son décès. Il ne fait alors l’ombre d’aucun doute que les œuvres immortelles du serviteur du prophète, Khadimou Rassoul, et de ses descendants continueront d’illuminer cette voie du seigneur qu’est le mouridisme.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino