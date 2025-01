Alassane Kitane : « Un homme politique qui utilise l’ethno-stratégie est un criminel »

L’ethno-stratégie est une forme de déchéance humaine

Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, a dit que l’homme politique qui utilise la religion pour le pouvoir politique est un lâche, or un lâche ne devrait jamais diriger la Turquie. S’il m’était permis de le parodier, je dirais qu’un homme politique qui utilise l’ethno-stratégie est un criminel, or un criminel ne devrait jamais diriger le Sénégal ou prétendre occuper un quelconque poste dans ce pays. Prétendre que le régime actuel combat les Hal pular est une abomination comme le furent les propos de Sonko dans une ancienne vidéo qui date de 2022. Il faut savoir s’arrêter dans le cynisme et le dévergondage. Un homme qui parle sans filtre est pire qu’un animal prédateur; un tel homme est une bombe. Sans la ceinture de sécurité qu’est l’éthique, la parole se vide de sa substance sociale pour devenir une arme empoisonnée.

Dieu ne nous a pas donné des griffes et des cornes, il nous a donné la pensée et la parole : n’est-ce pas un message fort ? Quelles que soient nos divergences, nous pouvons les dépasser par la discussion, le dialogue et s’il le faut des joutes oratoires. Revendiquer une ethnie est humain, mais c’est le degré zéro de la véritable humanité, car même les animaux savent reconnaître les leurs. L’ethnie est une construction sociale, elle est une création culturelle. Elle n’est par conséquent pas une fatalité ni une fin. C’est impossible de concevoir une ethnie pure, qui ne soit métissée ! Le principe de notre humanité, c’est le dynamisme : nous avons une identité immédiate qui peut être l’ethnie, la langue, la nation, mais la véritable identité de l’homme est relationnelle. J’ai vu des peuls qui parlent sérère mieux que moi et des sérères parler Wolof ou diola mieux n’importe quel wolof ou diola.

Le problème avec nos hommes politiques, c’est qu’ils ne nous respectent pas, ils nous utilisent comme moyens même lorsqu’ils prétendent le contraire à travers leurs discours mensongers. Tout cela entre dans le cadre de la médiocrité qui s’est invitée dans la scène politique. Les grandes idées ne peuvent pas mourir sans que nos âmes ne deviennent sèches. L’aridité dans nos cœurs n’est que la conséquence de la sécheresse dans nos âmes. Nous sommes une époque de la médiocrité intellectuelle, du pragmatisme moral et politique, de l’utilitarisme exacerbé qui dévore l’homme et en fait un feu incandescent prêt à tout brûler pour atteindre l’utilité.

Parler d’ethnie dans ce petit Sénégal, c’est déjà problématique, en faire un enjeu politique, c’est sans aucun doute une lâcheté sans nom. Même dans la guerre, il y a une morale immanente : on ne tire pas sur un corbillard, sur des civils, des femmes ni même sur des soldats qui se sont rendus. Faire de la politique sans éthique, sans aucune forme de retenue, c’est donc prouver son penchant pour le crime.

Senghor a dit : « l’orgueil d’être différent ne doit pas empêcher le bonheur d’être ensemble ». Il a anticipé tous les problèmes car, il est avant tout un grand penseur. Senghor pensait plus qu’il ne faisait de la politique là où les nôtres font de la politique pour ne pas penser. La complexité du réel ne peut pas être saisie sur un coup de tête. Il faut beaucoup de circonspection et de courage pour aborder les questions ethniques avec science et prudence. Je persiste, m’inspirant de Max Weber, à penser que le débat ethnique est généralement entretenu par idéologie, par des politiciens dont le principal talent est la division du monde en « amis » et « ennemis ».

À l’origine, les ethnies sont des moyens d’affirmation d’une identité, pas forcément des exclusions, des identités meurtrières. Même à l’intérieur d’une ethnie, il y a encore des esquisses d’identité tribale, clanique ou matrilinéaires « nèegu ndey ». Les gens qui ont inventé le cousinage à plaisanterie ne sont pas, à mon avis, des fantaisistes. Ils ont compris qu’être ensemble et se donner une identité n’étaient pas forcément antinomiques mais pouvaient le devenir à cause de l’instrumentalisation toujours à l’affût. Ils ont donc posé ces digues de protection pour anticiper le débordement du fleuve fou de la tribalisation outrancière de la société : le cousinage à plaisanterie. Nous n’avons pas le droit de faire moins que nos aînés. Les enjeux de l’Afrique sont sincèrement ailleurs : l’intégration culturelle, politique et économique, l’acquisition et la domestication de la science, une éthique de la production et de la consommation, la prospective pour gérer le dividende démographique qui, si on ne fait rien, pourrait devenir une bombe.

Je pense sincèrement que les scientifiques peuvent continuer à parler de ces questions ethnique, mais à deux conditions. D’abord, en parler scientifiquement (le langage scientifique est toujours une épuration du langage ordinaire, un méta langage comme nous le montrent les équations chimiques et mathématiques). Ensuite, ne pas en faire un instrument au service de ces rapaces de politiciens. Les ethnies et les langues sont, encore une fois, des créations culturelles, pas des données biologiques objectives. Ce sont des constructions politiques primitives qui ne doivent jamais devenir politiciennes. La culture, la vraie culture c’est la continuation, une forme d’exhaussement de la nature, pas sa reproduction. Nous ne sommes pas des animaux, encore que certains animaux ont réussi à se rendre mutuellement service alors même qu’ils ne vivent pas en société.

Alassane K KITANE