Décès de Madior Diouf : Les condoléances de Dr Mohamed Diallo

En ces moments de deuil, je tiens à exprimer mes condoléances les plus sincères et les plus émues à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ceux qui ont eu le privilège de partager sa vie et son engagement.

J’adresse une pensée particulière à ma sœur, Ndela Madior Diouf, en ces instants si douloureux. La disparition du Professeur Madior Diouf laisse un vide immense, non seulement dans le cœur des siens, mais également dans celui de notre société, qu’il a marquée par son intelligence, son intégrité et son dévouement exemplaire.

Puisse le Tout-Puissant l’accueillir dans Son infinie miséricorde et accorder à ses proches la force de surmonter cette épreuve avec dignité et sérénité. Son héritage restera gravé dans nos mémoires et continuera d’inspirer les générations futures.

Avec respect et compassion,

Dr. Mohamed Diallo