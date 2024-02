Alassane Ouattara à Macky : «Tu nous manqueras !»

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a rendu un vibrant hommage à son homologue sénégalais, Macky Sall, qui prenait part samedi à son dernier Sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), à Abuja. Qualifiant le chef de l’Etat sénégalais de «grand bâtisseur», son homologue ivoirien reconnait en Sall quelqu’un à qui l’Afrique doit beaucoup.

«Tout au long de ces années, j’ai côtoyé un grand bâtisseur, qui a su transformer son pays, et un homme d’idées, qui a changé, à bien des égards, le regard porté sur l’Afrique. Macky, tu nous manqueras, c’est certain, mais sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples», a témoigné Ouattara. Qui qualifie aussi le Président Macky Sall d’«homme d’Etat exceptionnel et de démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l’Afrique».