Alerte météo…la pluie attendue dans l’ouest du pays

Les pluies ‘’en cours’’ dans l’est et le centre-sud du Sénégal ‘’évolueront’’ vers l’ouest du pays et ‘’intéresseront progressivement les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud), dans les prochaines heures, a-t-on appris de l’agence météorologique nationale.

La pluie pourrait s’étendre à la région de Kaolack et, ‘’probablement’’, à une partie de Diourbel et de Fatick (centre), selon un bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Des nuages denses observés dans les zones proches du littoral sénégalais peuvent y ‘’occasionner, par endroits, des pluies faibles’’, ajoute l’ANACIM dans ce bulletin concernant une période de vingt-quatre heures à compter de lundi à 12 heures.

Entre la soirée de lundi et la matinée de mardi, des ‘’cellules pluvio-orageuses pourraient refaire surface dans l’est du pays’’.