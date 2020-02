Alerte météo..la poussière persiste encore ce mercredi et jeudi (photos)

L’épisode poussiéreux en cours se poursuivra mercredi, avec plus de densité sur la moitié Nord du pays, avant de se dissiper progressivement, jeudi, indiquent l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM) et le Centre national de la gestion de la qualité de l’air (CQA).

« La présence de poussière sur le pays se poursuivra aujourd’hui et durant la journée de demain et sera plus dense sur la moitié Nord du pays. Cette poussière se dissipera progressivement le jeudi 27 février 2020 », relèvent l’ANACIM et le CQA dans un bulletin de prévision conjoint.

La qualité de l’air est très mauvaise dans les régions nord, ouest, centre et est.

L’ANACIM et le CQA soulignent que la réduction des visibilités « est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air ».

Une très mauvaise qualité de l’air est également prévue pour les prochaines 24 heures, selon le bulletin de prévision, soulignant qu’une baisse progressive des concentrations de particules sera notée à partir de jeudi.

L’ANACIM et le CQA font état d’un « risque sanitaire +élevé+ » pour « les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées) ».

Les deux structures déconseillent « de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur » au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules.