Alinard Ndiaye : « Sonko se réfugient-il à Ziguinchor pour déclencher une guerre civile ? »

Ousmane Sonko se réfugient-il à Ziguinchor pour déclencher une guerre civile à partir de la Casamance ?

Après avoir déclaré qu’il ne se présentera pas au procès du 16 mai 2023 contre Mademoiselle Adji SARR, Sonko s’est volontairement réfugié dans la ville de Ziguinchor dont il est le Maire pour un prétexte fallacieux d’une réunion de son conseil municipal convoqué par calcul. Cet acte de Sonko est emballé dans un funeste désir d’exposer des citoyens à l’intraitabilité des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en mission commandée. Il le sait, le combat de rue, à Dakar, est perdu d’avance. Dès lors, c’est en Casamance qu’il lui est possible de traduire ses affinités en boucliers humains, sans égard au caractère sacré de la vie humaine et de l’ignorance des jeunes qui vont le suivre. Pour mériter la confiance en politique, les efforts de construction en constituent le baromètre. Les efforts de destruction d’un quelconque leader n’en témoignent que de la mauvaise foi de celui-ci.

Quitte à déclencher une guerre civile pour « sauver sa peau » de ses propres turpitudes, Ousmane Sonko n’a que faire de la paix nationale et de toute autre considération morale. Comble de cynisme et de cruauté ! Dans les prochains jours, le risque réel d’attiser la crise casamançaise guette le Sénégal par la seule faute de quelqu’un qui pourtant aspire à défendre et à garantir l’intégrité du territoire nationale. Et voilà là une preuve éclatante que le patron pastefien manque vraiment de maturité et de bien d’autres choses qui caractérisent inévitablement les grands hommes d’Etat.

Qui l’aurait cru ? Ousmane Sonko n’a pas dit la vérité sur les démarches, somme toute responsables, initiées du maire de Dakar Barthélémy DIAZ sur le dialogue. Pour rappel, il avait déjà menti sur AAR Sénégal lors des dernières législatives. Il s’est efforcé de leurrer toute une communauté de souteneurs et d’affidés sur ses fréquentations à Sweet beauty. Et les preuves qu’il prétendait détenir sur Mame Mbaye Niang ? Et ses allégations dans l’affaire Tahirou Sarr ? Autant de faits et gestes, parmi tant d’autres, qui renseignent sur sa propension à nous mener constamment en bateau.

Khalifa Sall, Habib Sy et les autres de Yewwi Askan Wi ne doivent pas et n’ont pas le droit de s’associer à la flagrante campagne de désintégration de la nation sénégalaise. Bathelémy Diaz, quant à lui, l’a déjà compris. Ils parlent tous de droit, de code et de République, mais quand il s’agit du devoir citoyen de respect des normes et des décisions de justice qui leur sont défavorables, ils s’improvisent anarchistes tout d’un coup. L’appel de Ousmane Sonko à l’insurrection à l’endroit des populations de Yoff, de Ouakam et de Ngor n’est que vile volonté d’exploiter cette affaire pour tenter de brûler le pays à tout prix.

Hélas, il ne nous reste qu’à croiser les doigts en attendant que nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité s’exercent dans leur noble mission. Je ne désespère pas que, un jour, tous les Sénégalaises et Sénégalais réalisent à quel point Pastef et, à sa tête, Ousmane Sonko, nous plongent dans l’abîme qui ne cesse de se creuser par la haine suscitée des uns aux autres. En défiant ainsi l’Etat et ses institutions avec des appels ouverts à la désobéissance civile ou encore à une insurrection, il les oblige à aller le « cueillir » au nom de la sauvegarde de la puissance publique.

L’alternative est claire. Nous devons choisir de conserver notre modèle social et religieux ou d’y renoncer. Le projet Pastef aura beau jouer sur des morts, les mots et les subterfuges, il n’en demeurera pas moins évident qu’il comporte en son sein une volonté sournoise de remettre en cause la manière sénégalo sénégalaise de vivre ensemble par la décence, la tempérance et l’altérité. Même notre islam soufiste, qui requiert davantage un travail de chacun sur soi-même, le répulse. Dans ses intentions à peine voilées, les leaders du Pastef dissimulent mal leur opposition à l’islam confrérique et compte s’en prendre également à nos guides et à ce qu’ils représentent d’inspirations et d’honorabilité.

Il est temps de nous demander comment nous en sommes arrivés à considérer cette question, incongrue il y a quelques années encore, comme banale. Comment en sommes-nous arrivés à l’envisager comme nécessaire. Evidemment, Ousmane Sonko et ses acolytes tentent de nous persuader qu’il n’y a là rien de nouveau. C’est faux ! C’est d’autant plus absurde qu’ils s’arrogent le droit à l’antinomie tout en prenant le soin de se faire passer pour disciples alors que, pour l’essentiel, leur appartenance à l’idéologie totalitariste est de notoriété publique.

Alinard NDIAYE

Président du Comité de Pilotage de

Actions pour la Stabilité du Sénégal (ASS)