Aliou Cissé invité à changer sa mentalité

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce mercredi 3 janvier, l’ex-attaquant de Nancy, Issiar Dia, revient sur ses motivations. « C’était une grande discussion avec Thierno Seydi et Étienne Mendy (ses agents). On arrivait à un tournant de notre carrière. A l’époque, j’étais en Turquie, il fallait prendre une décision parce qu’il y avait les matchs truqués, le président du club (Fenerbahce) était en prison ; on était dans un nouveau contexte », a-t-il déclaré.

L’ex attaquant d’ajouter : « Quand j’étais déjà à Nancy, le club du Golf (Lekhwiya), qui appartenait à Tamim (Ben Hamad Al Thani), propriétaire du PSG, me sollicitait. On avait refusé l’offre parce qu’on voulait un championnat plus attractif », a-t-il dit. Issiar Dia de poursuivre : « La vie ne s’arrête pas qu’au football. J’ai une grande famille. C’est moi qui gérais tout le monde à l’époque. Il fallait faire un choix. » L’ancien Lion, qui tacle ses détracteurs, rappelle qu’Aliou Cissé n’était pas d’accord avec son choix. « Il me disait : ´Issiar, si tu es au Qatar, cela va être compliqué que je te prenne’. Je lui dis : ‘pourquoi’. Sa réponse a été : ‘ce championnat est faiblé’. »

« Aujourd’hui quand je vois les Sadio (Mané), Kalidou (Koulibaly), qui sont là-bas et sont capitaines de l’équipe nationale, ça me fait sourire », ironise-t-il. Il relève que « c’est bien que Aliou Cissé change sa mentalité parce qu’à l’époque un joueur qui évolue au Qatar ou en Arabie saoudite, c’est fini pour lui en équipe nationale».