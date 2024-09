Aliou Cissé : «J’ai donné ma vie pour l’équipe nationale»

Peu après la victoire (1-0) de l’équipe du Sénégal face au Burundi, Aliou Cissé, a réagi sur son compte Instagram. Le sélectionneur national a adressé un message émouvant au peuple sénégalais qui demande son départ.

« Peuple sénégalais, je vous écoute, vous entends et vous vois. J’ai donné ma vie pour l’équipe nationale et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble : au top. Ensemble nous allons chercher nos derniers objectifs. C’est le début de la dernière ligne droite. Un peuple un but, une foi. Restons unis », a réagi Aliou Cissé sur le réseau social.