Aliou Cissé : « La sortie de Pape Abou Cissé n’est pas une sanction »

L’équipe nationale du Sénégal a fait un match nul d’un but partout à Lomé contre les Eperviers du Togo. Aliou Cissé, en conférence de presse post match, est revenu sur la sortie de Pape Abou Cissé.

« La sortie de Pape Abou Cissé n’est pas du tout une sanction, c’est juste un changement tactique », a carrément fait savoir Aliou Cissé en conférence de presse.

Le sélectionneur de l’équipe national du Sénégal a d’ailleurs expliqué cette situation qu’il considère comme un changement tactique. « On a voulu apporter autre chose et s’adapter à cette équipe togolaise. Ils étaient souvent en supériorité numérique au milieu de terrain et en ajoutant un 3ème joueur dans l’entrejeu. Ainsi on a pu contrôler le milieu de terrain en seconde période, sortir sur les côtés et égaliser », dit-il.