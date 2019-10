Aliou Sall avait disparu après l’éclatement de l’affaire de Petro-Tim révélée par Mayeni Jones, auteur d’un reportage au vitriol l’accusant. Et le 24 juin dernier, il avait présenté sa démission de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qu’il dirigeait depuis septembre 2017. Et depuis lors, il était « entré en brousse » comme disent les ivoiriens pour désigner une personne qui se fait rare.

Aliou Sall réapparaît et se fait applaudir

Aliou Sall a fait une apparition très remarquée hier jeudi à Diamniadio à l’ouverture d’un dialogue entre le président Macky Sall et les maires et présidents de conseils départementaux. Et il a fait un brillant plaidoyer pour les élus locaux du Sénégal et les maires du Sénégal dont il est le président.

Plaidoyer

Le président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Aliou Sall, maire de Guédiawaye (banlieue dakaroise) et non moins frère du chef de l’Etat, a plaidé hier pour la « revalorisation de la fonction de maire ». Il souligne que certains de ses collègues peinent même parfois à s’assurer une couverture sanitaire pendant que d’autres reçoivent des salaires dérisoires alors qu’ils sont fortement sollicités au sein de leurs communautés. Il a demandé au président de la république de « reconsidérer le statut de l’élu local et de procéder véritablement à la « décentralisation du budget » provoquant ainsi les applaudissements nourris de plusieurs de ses collègues.

Certains maires rencontrés sur place ont effectivement affirmé qu’ils souffraient et n’avaient même pas de quoi satisfaire leurs besoins personnels et familiaux ainsi qu’à la demande sociale de certains de leurs concitoyens qui comptent sur eux. Ils n’ont ni salaire ni fonds politiques…Pour la majorité d’entre eux, ils exigent une revalorisation de leurs primes ou « salaires » de maires…

La rédaction de xibaaru