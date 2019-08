Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) à Koungheul, Alioune Badara Ly, a réagi sur les ondes d’une radio de la place dès l’annonce du décès de l’ancien Secrétaire Général du PIT. A l’en croire : «Nous venons de perdre l’un des tout derniers mohicans. Un grand panafricaniste et ami du peuple s’en et allé à jamais. Voilà un homme qui a toujours dit non quand il a fallu dire non ! Il a été toute sa vie durant au service de la République .Il l’a servie jusqu’à son dernier souffle. Pour preuve, son propre domicile servait de cadre de concertation aux plénipotentiaires de l’opposition. Il constitue une sorte de trait d’union entre tous ses membres. Il a ainsi symbolisé la grande retrouvaille autour de l’essentiel. (cf. Benno Siggil Sénégal/ Benno Bokk Yakaar). La gauche sénégalaise vient de perdre sa sève nourricière et le peuple, son fervent défenseur. Nous prions pour le repos de son amé et présentons nos sincères condoléances au Président de la République Macky Sall, à tout le peuple, à sa famille et à son parti politique, le PIT. Que le Paradis d’Allah soit sa Demeure Eternelle ! Amen», a dit le responsable d’envergure du parti présidentiel dans la capitale du Bambouck.