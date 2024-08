Alioune Badara Mboup (Pastef) répond à l’Abbé Latyr Ndiaye

Monsieur l’Abbé Latyr Ndiaye,

Je vous empreinte votre plume trempée dans l’encre de la citoyenneté sénégalaise et dans l’éthique du « Jub, Jubal, Jubanti » pour répondre à votre lettre ouverte sur la position du Premier Ministre sur l’interdiction du voile dans les établissements scolaires.

Ce qui me choque dans votre réponse n’est pas le débat sur le voile, mais l’attaque déguisée que vous portez contre le Premier Ministre, non pas pour sa position, mais pour sa référence au Prophète Mohamed dans sa stratégie politique.

Ce paragraphe de votre texte est une attaque frontale contre une communauté : « Je fais partie des 2 milliards et quelques des disciples de Jésus Christ crucifié sur une croix, mort et ressuscité, et non un disciple d’un Jésus Christ qu’on aurait échangé avant la crucifixion avec un autre. Ce Jésus Christ n’est pas le mien. Je ne crois pas en un fuyard qui aurait échappé à la souffrance et à la mort. »

Que vient faire ce discours dans un débat sur l’interdiction du voile ? Il y a des limites qu’un religieux ne doit pas dépasser. Pour la cohésion nationale, vous devriez en toute sagesse et humilité retirer ces mots choquants. Votre remarque sur la politesse est éloquente, mais la politesse ne distingue ni l’homme politique ni le religieux.

Monsieur l’abbé, j’ai noté que vous n’avez pas osé citer le nom du Premier Ministre Ousmane Sonko, même si votre lettre lui est adressée. Permettez-moi de vous parler de l’estime et de la considération qu’il a pour la communauté chrétienne. Lors du Nemmeku Tour à Tivaouane, ville religieuse où je suis le coordonnateur de PASTEF, il a insisté pour trouver un moment spécifique pour rencontrer la communauté chrétienne malgré un agenda chargé. Lors du lancement du MODDAP (Mouvement Dommu Daara Patriotes), il a insisté pour que notre frère Toussaint Manga, Chrétien et Secrétaire Général adjoint de notre parti, soit présent. Ces exemples montrent son attachement au dialogue interreligieux.

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a tout à fait raison de prendre position sur cette question. Il est de sa responsabilité de protéger notre société contre le transfert des débats de la société occidentale dans notre pays. L’exemple récent d’une athlète française interdite de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à cause de son voile montre que ces débats sont loin d’être résolus ailleurs et ne devraient pas être importés ici de manière non réfléchie.

Monsieur l’abbé vous avez raison de dire que l’école privée catholique est une école d’excellence mais elle a toujours été une école tolérante, chrétiens et musulmans y ont toujours cohabité dans le respect de toutes les confessions. Qu’es-ce qui a changé entre-temps au point d’exclure des élèves à cause du voile ?

Votre insistance sur la politesse et le respect, bien que pertinente, ne doit pas masquer le véritable enjeu : la liberté religieuse et le respect des droits fondamentaux. Le port du voile est un droit pour de nombreuses femmes musulmanes, et l’interdire dans les établissements scolaires constitue une atteinte à leurs libertés.

Votre discours ignore la réalité quotidienne des jeunes filles qui se voient refuser l’accès à l’éducation à cause de telles discriminations. Parler de politesse et de dialogue est une chose, mais il est impératif de ne pas utiliser ces concepts pour éluder les véritables injustices.

Monsieur l’abbé, dans votre texte vous prétendez que le Premier Ministre s’est attaqué à l’école chrétienne qui est une institution. Peut-être que vous n’avez pas bien écouté ses propos ou que vous l’avez écouté avec un jugement préétabli. Dans son discours, le Premier Ministre n’a fait que rappeler un principe fondamental : le droit de chaque individu à pratiquer sa religion librement. Ce n’est ni une menace ni une déclaration de guerre, mais une affirmation claire et nécessaire pour garantir un environnement inclusif et respectueux.

Toutes les écoles privées, subventionnées par l’État et qui sont sous la tutelle du Ministère de l’éducation doivent respecter la loi d’orientation de l’éducation. Aucune direction d’école ne peut décider au Sénégal de cette interdiction à la place de l’autorité publique. Je crois qu’une telle interdiction devrait être décidée par arrêté ministériel ou par décret présidentiel. Par respect pour la tutelle hiérarchique, le directeur devrait en faire la demande au ministère de tutelle et attendre la réponse.

En tant qu’enseignant, je vois chaque jour les défis auxquels sont confrontés nos élèves. Nous avons le devoir de défendre leurs droits et de leur assurer un environnement où ils peuvent apprendre sans discrimination. La vraie politesse et le vrai respect résident dans la reconnaissance et la défense de ces droits.

Monsieur l’Abbé, je vous invite à reconsidérer votre position et à comprendre que la lutte pour les droits fondamentaux n’est pas une question de politesse superficielle, mais de justice et d’équité.

Respectueusement,

Alioune Badara MBOUP, citoyen sénégalais !