Alioune Sarr va piloter la révision de l’annexe 5 des statuts de l’ASECNA

La dernière réunion du Comité des Ministres de l’ASECNA, tenu à Dakar au mois de Juillet 2021 avait porté à la tête de l’instance, Alioune SARR, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. Cette session avait découlé sur des annonces forces allant dans le sens d’engager des reformes au sein de l’Agence.

C’est ainsi, en application de la Résolution n°2021 CM 67-13 du 30 juillet 2021 relative à la mise à jour de l’annexe V de la Convention relative aux Statuts de l’Agence, qu’une réunion dudit Comité s’est tenue le 15 novembre 2021 sous la Présidence de Monsieur ALIOUNE SARR, Ministre du Tourisme et des Transports aériens de la République du Sénégal, Président du Comité des Ministres de l’Agence.

Ont pris part aux travaux en qualité de membres dudit Comité les ministres en charge des transports aériens et de l’aviation civile du Bénin ; de la République de GuinéeBissau ; du Cameroun ; Le Représentant du Ministre de la République française, du Niger, du Tchad, de l’Union des Comores. Monsieur Mohamed MOUSSA, Directeur Général de l’ASECNA, a également participé à ladite réunion.

La réunion a désigné par consensus Monsieur Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports de la République du Sénégal Président du Comité Ad hoc, et le Ministre des Infrastructures et des Transports de la République du Bénin et le Ministre des Transports Maritimes et Aériens de l’Union des Comores comme rapporteurs.

Ainsi, le travail à engager sera structuré autour de la contribution additionnelle de mises à jour de l’Annexe V de la Convention relative aux Statuts sur propositions du Niger et du Tchad et la proposition de rotation géographique du poste de Directeur général sur proposition du Cameroun. Les discussions autour de ces questions ont déjà été lancées avec la tenue la semaine dernière d’une session autour des textes de l’agence.

Les membres du Comité se sont accordés à l’unanimité que le principe de consensus devrait prévaloir dans l’examen des points ainsi retenus à l’ordre du jour.

Les conclusions de la réunion seront examinées lors de la réunion du comité des ministres prévu le 29 juillet à Niamey.

Pour rappel, c’est l’annexe 5 des statuts de l’ASECNA qui précise les questions d’organisation et de fonctionnement majeures de l’agence, notamment : la désignation du président, la composition du conseil, les pouvoirs du conseil d’administration, la nomination et le profil du DG ainsi que ses attributions, le régime financier de l’agence, le vote et les modalités de prise de décision entre autres.