Législatives : Un maire assure que Benno va gagner dans tous les départements de Dakar

Le maire réélu de la commune de Pikine-Est, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar ne doute pas de la victoire de leur coalition lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Selon lui, la mouvance présidentielle va gagner dans tous les départements de la région de Dakar.

« Aux niveaux communal et départemental, nous espérons conserver et accroître notre majorité. Nous travaillons en synergie avec tous les responsables du département pour réussir le challenge. Nous sommes présents sur le terrain et comptons travailler dans l’unité pour gagner. Lors des élections locales, Bby est allée en rangs dispersés dans beaucoup de collectivités à Dakar. Nous avons tiré les enseignements d’une telle pratique, mais cela ne sera pas le cas pour les Législatives et je pense que dans l’unité, nous gagnerons tous les départements de la région de Dakar, puisque le bilan du Président Macky Sall plaide largement en notre faveur. Mais nous devons travailler dans l’unité pour transmettre les bons messages au peuple. D’ailleurs, je me dois d’ici, en tant que responsable politique, lancer un appel à l’unité autour du Président Macky Sall pour que tous puissent l’accompagner dans sa noble ambition de faire du Sénégal un pays émergent, et cela va passer par une large majorité à l’Assemblée nationale », a déclaré Issakha Diop dans les colonnes du journal Le Quotidien.