Alioune Tine : « La CNRA prend de mauvaises solutions sur de vrais problèmes »

Alioune Tine s’est exprimé sur la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) de suspendre les programmes de la SEN Tv pendant trois jours suite aux manquements constatés sur la décision de l’organe de régulation d’interdire les revues de presse à Ahmed Aïdara.

« Quand on prend Sentv et qu’on voit un écran tout noir, on se dit dans quel pays on est. La CNRA prend de mauvaises solutions sur de vrais problèmes qu’on devrait régler par le débat public, par le dialogue: la politisation de la presse, le militantisme politique des journalistes », a écrit le président-fondateur du Think-Tank Afrikajom Center sur Twitter.