Alioune Tine : « Macky Sall doit mettre un terme à la répression »

Macky Sall qui tend sa main à l’opposition pour dialoguer, continue de réprimer, se désole Alioune Tine qui s’est prononcé sur la dégradation des relations de confiance. Lever le paradoxe de la double contrainte et les injonctions contradictoires, réprimer et dialoguer pour faciliter le dialogue », argue le fondateur du think tank Afrika Jom Center, qui souligne que « Macky Sall doit « mettre un terme à la répression, au gazage et libérer les détenus, c’est déjà bouger les lignes. Sortir de la posture immobiliste et statique ».

Selon Alioune Tine, « le temps des compromis historiques c’est aussi celui de l’humilité. Macky Sall, président de la République de tous les les sénégalais en a bien besoin pour reconstruire de la relation. Pareil pour Ousmane Sonko, chef incontestable de l’opposition, il doit sublimer son sentiment légitime de victime expiatoire ».

En arrière plan, ajoute Alioune Tine, le Sénégal « traverse un tournant où la vérité, le crédit de la parole politique s’est gravement dégradée, la vérité et le discours scientifique s’est dégradé. L’impact, ajute t-il, « c’est la dégradation des relations de confiance, du contrat social. On est acculé au compromis pour sortir de l’impasse. Ma conviction profonde c’est que le dialogue politique a souvent sauvé notre pays quand il est sincère sans calculs, sans manœuvres et quand il met à l’aise les acteurs. Il faut créer les conditions de succès. Libérer ls détenus politiques, résoudre l’équation de l’éligibilité », dit le droit de l’hommiste dont les propos sont repris par Senego.