« Si Sonko refuse d’aller répondre à la justice, il sera amener de force », selon…

La campagne de désobéissance civique lancée hier par Ousmane Sonko, a ravivé la polémique. Toutefois, refuser de répondre à la convocation de dame justice dans le procès du viol qui oppose le leader du Pastef à la masseuse Adji Sarr, serait impossible pour Ousmane Sonko, selon l’analyse d’un journaliste politique.

« Le problème, c’est que je crains un scénario à la Habré. Ousmane Sonko sait pertinemment qu’il ne peut pas ne pas venir, parce que c’est un procès criminel. Maintenant, il a la possibilité de venir au tribunal et de garder le silence. Se taire carrément. Cependant, s’il refuse de venir répondre a la convocation de la justice le 16 mai, il y aura un mandat d’amener et là, il sera conduit de force pour aller répondre à la justice, comme le cas de Hissène Habré. A mon avis, c’est plus intelligent pour Ousmane Sonko d’aller répondre au tribunal et de garder le silence au lieu de refuser de se présenter au tribunal comme il le faisait dans le procès qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Parce que ces deux procès ne sont pas pareils », a précisé Assane Samb sur les ondes de RFM, reprises par Seneweb.