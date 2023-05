Mame Less Camara…L’Himalaya des médias s’en est allé pour l’ultime voyage

« On ne prend pas de rendez-vous avec le destin, le destin empoigne qui il veut, quand il veut et où il veut. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte » disait Mariama Ba dans « Une si longue lettre ».

L’immense journaliste formateur Mame Less Camara s’en est allé pour l’ultime voyage.

Nous le savions maladie, mais jamais nous n’avions pensé, un seul instant, que le triste sort allait l’arracher à notre affection.

La triste et douloureuse nouvelle à l’extrême que nous avons apprise ce matin de samedi, de notre professeur et grand frère est tombée tel un couperet. Très vite, la nouvelle a fait le tour de la toile et surtout emu la presse qu’il affectionnait tant et à qui il avait tout donné. Les commentaires et témoignages sur la dimension de l’homme ont fusé de partout. Mais celui qui aura le plus retenu mon attention est celui de son proche ami et compagnon de toujours, l’ancien journaliste de Walfadjri, Mademba Ndiaye et depuis très peu, ancien directeur de la communication de la Banque mondiale. Celui qui l’a poussé à embrasser le métier de journaliste.

« Less, Mame Less, mais, pour moi, il a été Camara Mame Alioune Less depuis 1976 au département de philosophie. Il aurait pu tout avoir de la vie. Il ne fut demandeur que de savoir. Je me retiens pour ne pas dire que j’ai perdu un autre moi-même car Less fut au dessus de tout ce que l’on peut avoir comme qualité. La dernière fois que j’ai dit son nom en public, c’était le 25 avril 2023 pour aller à la retraite, quitter un espace de travail sans doute pour un autre moins contraignant. Ce n’est pas un hasard. Je m’honore de l’avoir attiré dans le journalisme (ce qu’il a toujours rappelé par générosité et reconnaissance) et de l’avoir poussé à faire les extraordinaires chroniques de Abdou Sow dont l’impact sur la vie politique et sociale n’a jamais été egalé, quand j’étais à Wal Fadjri et lui à la Rts (pseudo donné par Tidiane Kassé ou Abdourahime Camara).

Je m’excuse aussi de ne lui avoir pas permis, par son professionnalisme et son sens de l’éthique sans limite, de n’avoir pas vécu la vie qu’il aurait pu avoir. Qu’Allah lui ouvre les portes du Firdaws. Par pudeur, par respect, par égard à Kiné son épouse et ses enfants, bref pour respecter les valeurs qu’étaient les siennes et dont l’humilité n’était pas la moins importante, je ne peux rien ajouter. Qu’Allah le gratifie de son infinie Miséricorde. Que le Paradis s’honore de l’accueillir. Qu’Allah soit remercié pour nous avoir permis de cheminer ensemble Amen », a écrit le doyen Mademba Ndiaye sur sa page.

Mais parler du natif de Rufisque, est chose très facile pour tous ceux qui l’ont connu et côtoyé. Personnellent, je retiens de l’homme, son professionnalisme et sa générosité qui étaient incommensurables à tout point de vue.

Nous sommes en 1997, à l’époque correspondant Rfi, je me rappelle encore comme si c’était hier, de notre premier contact et des échanges si fructueux que nous avions eus cet après-midi là dans le bureau du doyen Mbaye Sidy Mbaye dans les locaux de Walf fm à ses débuts à Sacré cœur 1. C’est d’ailleurs ce jour que Doyen Mame Less m’a présenté feu Sidy Lamine Niass que je rencontrais aussi pour la première fois. Je me rappelle encore de ce crépuscule où mes jeunes frères Boubacar Diallo Boubs et feu Souleymane Guissé alias Jules Junior m’ont raccompagné jusqu’à l’arrêt où j’ai pris le taxi pour rentrer.

Il m’a fait l’insigne honneur d’être mon invité à des débats à la télévision pour passer au peigne fin les faits saillants de l’actualité.

Et puis le destin a aussi fait que, deux décennies après notre première rencontre, il nous retrouve à Excaf Telecom. C’était une fierté et un honneur de l’avoir parmi nous!

Personne n’a oublié « face à face » sur radio Sénégal, la grande émission qu’il animait de main de maître avec des invités de qualité. L’on peut y ajouter ses belles chroniques et ses grandes contributions sur Bbc.

Mame Less CAMARA fut une voix libre, sans compromission, un modèle et un baobab de la presse qui aura pleinement rempli sa mission.

J’imagine la douleur et la tristesse qui doivent affecter mes grandes soeurs Diatou Cissé Coulibaly, ancienne Secrétaire général du Synpics et Aminata Sall Diop, journaliste, ancienne de Excaf et de Sen tv, les doyens Issa Sall, Mbaye Sidy Mbaye,…

Doyen Less était disponible, humble, pétri de talent et de savoir, une icône de la presse. Il est impossible de parler de journalisme, d’éthique et de déontologie sans l’évoquer.

Les témoignages lors de la cérémonie de levée du corps à l’hôpital principal et son inhumation à Yoff devant une foule très nombreuse en disent énormément sur la grandeur de l’homme.

Respect et hommage à la grande et cultissime voix de la radio qui s’est éteinte à jamais, laissant derrière elle, une presse sénégalaise orpheline!

Adieu le syndicaliste, le talentueux journaliste, le chevronné formateur, le chroniqueur, la référence chevillée à l’éthique et la déontologie en personne, bref l’Himalaya des médias…, et j’en oublie et des meilleurs, restera dans la postérité.

Toutes nos très sincères condoléances à sa famille et la presse sénégalaise dans sa globalité.

Que le TRÈS MISÉRICORDIEUX lui accorde son paradis firdaws

Allahouma aaamiine!

Aly Saleh

Journaliste chroniqueur