Alioune Tine «supplie» Sonko pour qu’il arrête sa grève de la faim

La presse sénégalaise a divulgué, jeudi dernier, le rapport d’hospitalisation du maire de Ziguinchor, arrêté au mois de juillet 2023. Interné aux urgences à l’hôpital principal de Dakar, le leader de l’ex-Pastef est admis en service de réanimation depuis quelques jours. À travers ce document fuité, le médecin en charge du patient alerte les autorités sur son état de santé qui semble plus que préoccupante. Ainsi, Alioune Tine demande à Ousmane Sonko d’arrêter la grève de la faim et de ne pas risquer sa vie.

« On ne peut se developper, promouvoir notre commune humanité sans respect de la sacralité de la vie humaine. C’est pour cela que je supplie de nouveau Ousmane Sonko pour qu’il arrête la grève de la faim, pour qu’il arrête de risquer sa vie, car faut-il encore être là et bien vivant pour le triomphe de ses idéaux et de son projet. Ousmane Sonko doit arrêter la grève de la faim pour ses femmes ses enfants et sa maman qui l’aiment et qui tous les jours prient pour qu’il revienne à la maison, il doit arrêter pour ses militants et sympathisants au Sénégal et Afrique et dans le monde, il doit arrêter parce qu’il aime son pays« , a twité Alioune Tine.

« Vous qui détenez le pouvoir de vie et de mort sur ton peuple, il faut choisir la vie. Pour le choix de la vie, celui de l’humanité, de l’Ibuntu, du nawlante , ngir Yallah il faut liberer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques. Président Sall Lamtoro, tu dois le faire pour des raisons humanitaires, tu dois le faire parce que Ousmane Sonko, est ton cadet en politique, et le seul fait que beaucoup de compatriotes croient en lui mérite qu’il puisse compter sur une 2eme chance. Il faut toujours donner une deuxième chance à la vie« , a-t-il écrit.

Alioune sonne de nouveau l’alerte. Il dit être en ce moment aux Etats-Unis d’Amérique, là où il a rencontré des jeunes qui ont abandonné leur pays par la voie de Nicaragua. « Je suis actuellement à New York, j’ai rencontré bcp de jeunes sénégalais venant du Nicaragua, ils sont près de 10mile, New York n’a jamais connu un tel afflux. Le president de l’association des Sénégalais parlent de Toxu, moi je parle d’exode, beaucoup d’entre eux parlent et soutiennent Sonko. Il nous faut des actes de sublimation de l’opposition comme du pouvoir pour réconcilier le Sénégal avec lui-même et surtout avec une diaspora qui se radicalise. Seul le dialogue et le nawlante, la reconnaissance mutuelle, le respect mutuel, le respect des droits de la minorité politique peut sauver le Senegal du naufrage. Les candidats à la Présidentielle sont tous interpellés et doivent se prononcer. Les questions comme l’exode d’une jeunesse sans espoir pour son pays doit faire l’objet d’un débat national. Ceux qui viennent de Nicaragua et qui n’ont même pas où dormir vivent un vrai cauchemar« , a fait savoir M. Tine.

