Alla Dieng: «Solliciter Un 3e Mandat Mettrait Ce Pays À Feu Et À Sang»

Il est membre de Macky2012 et de Benno Bokk Yaakaar, mais Alla Dieng fait partie des alliés qui veulent dissuader le chef de l’Etat de chercher à briguer un troisième mandat. Mieux, il indique que bien avant les dernières législatives et la collecte de parrainages avant la présidentielle, il a beaucoup échangé avec lui. Mais il pense que cette idée ne traverse pas l’esprit de Macky Sall. Parce que selon lui, cela va de la stabilité du Sénégal. «Si Macky Sall souhaite la stabilité de ce pays, il ne doit même pas y penser. Et je peux vous assurer que s’il sollicite un troisième mandat, je ferai partie des gens qui lui feront face parce que j’ai été avec lui en face de Wade», prévient le leader de l’Union des forces citoyennes (Ufc). «Je ne le lui souhaite pas de toucher à la stabilité sociale et politique de ce pays, parce que solliciter un troisième mandat mettrait ce pays à feu et à sang. Et je sais qu’il ne sera pas soutenu par les chefs religieux parce que je connais les efforts de Touba et de Serigne Bass en 2011 parce que Alioune Tine et moi avions été reçus par le khalife de l’époque», dit-il encore, rappelant que l’ancêtre du M23 c’est le mouvement Touche pas à ma constitution, formé à l’origine par des membres de la société civile sans aucune coloration politique.

En plus, Alla Dieng affirme que rien n’empêche à Macky Sall de sortir par la grande porte, car il peut revenir demain. Et puis, dit-il, regardez Wade, il a la carrure de diriger l’Onu, mais il ne pourra jamais diriger une structure internationale à cause de sa sortie ratée. Alla Dieng affirme qu’il est parti malgré lui, parce qu’il voulait s’imposer. Et jusqu’à présent, fait-il encore remarquer, il cherche à imposer son fils dans le Pds parce qu’il a échoué à l’imposer dans le pays. C’est pourquoi, il pense que cette idée ne traverse pas la tête du chef de l’Etat. Barthélémy Dias et Cheikh Bamba Dièye soupçonnent Macky Sall de chercher à briguer un troisième mandat. Et même dans son propre camp, certains ont cette impression puisqu’il a demandé aux responsables de son parti de refouler leurs ambitions présidentielles. Macky Sall n’étant pas candidat à sa propre succession, la coalition Benno Bokk Yaakaar risque alors de voler en éclats. Plus qu’une éventualité selon Alla Dieng qui est sûr qu’ils seront dans l’impossibilité d’avoir un candidat unique pour 2024. «La coalition Benno peut ne pas éclater, mais il faut qu’elle ait une large poitrine pour accepter les candidatures plurielles. Ce que voulais Benno Siggil Sénégal et que Macky avait refusé», dit-il. Enfin, le leader de l’Ufc se dit favorable à l’adoption du bulletin unique. «Quand on parle de dialogue, il y a des concessions de part et d’autre, la majorité présidentielle n’a jamais voulu entendre parler de bulletin unique, mais si la majorité des participants au dialogue le veut, il faut aller dans ce sens. C’est la transparence des élections qui compte», soutient Alla Dieng.

walfnet