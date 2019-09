Sénégal, ce pays aux bonimenteurs…

Ce pays est magique ! On n’y trouve pas seulement des lascars qui font dans la roublardise, le mensonge et l’usurpation de fonction. D’avocat des causes perdues, le trublion du barreau est devenu… réalisateur de cinéma ! Autrement dit, il livre une concurrence déloyale aux vrais professionnels du septième art. Mais qu’attend donc Cheikh Ngaïdo Ba, président de l’Association des cinéastes du Sénégal pour protester ? Plutôt que de mener son combat devant nos tribunaux, notre avocat a présenté devant un public de da- dais ce qu’il appelle un « court métrage » dans lequel il tente d’asseoir la culpabilité d’un adversaire avec des arguments plus que tirés par les cheveux ! L’on pourrait bien se demander à quoi servent nos tribunaux. A moins que l’avocat ne fasse pas confiance à nos juges. Cette affaire de milliards sur laquelle tout le monde glose est assez sérieuse pour la mettre entre les mains d’un individu qui semble être plus à l’aise dans des habits de bouffon que son rôle d’avocat. Les bonimenteurs peuplent assurément ce charmant bled où tout le monde veut se voir beau à travers notre histoire qui n’a pas du tout été glorieuse pour toutes ces personnes qui veulent la réécrire sans souillures. Certains ont vite fait de saluer la position du Chef sur la sortie d’un énergumène qui veut brûler le pays. Plutôt que d’instruire le Proc d’arrêter le pyromane, le Chef a promis de lui parler. Rien que ça ! Pour moins que ça des individus ont séjourné en prison. Apparemment, le fils de Sokhna a fait pire que ceux qu’on accuse de vouloir mettre en mal les foyers religieux. Face aux sorties absurdes et récurrentes du singulier bonhomme, nous sommes convaincus que le Chef ferait mieux de l’aider à lui trouver un psychiatre. Il n’est pas seulement un bonimenteur. Mais un grand danger pour nous tous.