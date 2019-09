Depuis quelques jours, la mayonnaise refuse de prendre entre la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Madame Aminata Touré dite Mimi et l’ancien parlementaire libéral, El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué. Par presse(s) interposée(s), ils envoient des coups au-dessous de la ceinture et usent, parfois, des moyens non conventionnels. Une situation qui s’aggrave et interpelle plus d’un partisan de la mouvance présidentielle à Kaolack. Réunis, ce vendredi, des sages du parti présidentiel et de la coalition, le Bennoo Bokk Yakaar, ont sonné l’alerte. Ils entendent travailler afin de rapprocher les positions contraires afin d’éviter un schisme préjudiciable au « Macky ». Pour eux, il est grand temps que le Chef de l’Etat intervienne pour jouer les bons offices.